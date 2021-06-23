Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про свято
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня настільки популярна, що за нею стежать мільйони українців в Instagram. І дівчина намагається не розчаровувати фанатів, постійно ділячись "гарячим контентом".
Цього разу Леся опублікувала фотографію, на якій позувала в одній блузі, яку ще й залишила розстебнутою. Нікітюк стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон.
"Збираюся на День Народження. Як думаєте, до кого?",- написала Леся і запропонувала вибрати Педана або Притулу.
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Як відомо, святкує своє 40-річчя сьогодні Сергій Притула, а день народження Олександра Педана 24 березня.
Це підтвердила і сама Нікітюк в наступному сторі. Красуня вже була в сукні з декольте, сидячи в автомобілі.
"Правильно, до Притули", - написала Леся знизу фотографії.
Повідомлялося, що батьки Лесі Нікітюк вже змирилися з тим, що вона ще нескоро вийде заміж.
Леся відмовився бути наступною "Холостячкою", поступившись місцем Златі Огневич.
"Чесно, не можу сказати, що я досі комплексую, але в принципі я розумію реальність, це було б як "Білосніжка і сім гномів-2". Можливо б і знайшла, а можливо і втратила б все, що є", — пояснила свою відмову ведуча.
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