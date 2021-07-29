Продюсеры шоу "Украина має талант" раскрыли новые подробности о старте очередного сезона талант-шоу

Как сообщает Politeka.net, недавно стало известно о запуске нового сезона легендарного талант-шоу "Украина має талант". Этот сезон посвятили 30-й годовщине Независимости Украины, он выйдет в эфир уже этой осенью. Звездными членами жюри проекта стали ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

Еще одно важное нововведение – ведущий шоу. Им стал известный шоумен и телеведущий Григорий Решетник. Теперь же на странице проекта в Instagram сообщили, что у Решетника будет напарница – ведущей бэкстейдж-шоу стала певица Jerry Heil.

"Напарницей ведущего Решетника стала Jerry Heil. Еженедельно в диджитальном бэкстейдж-шоу "Украина имеет талант" Jerry Heil будет показывать все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов", - говорится в сообщении.

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Как сообщала Politeka, Финалист реалити шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко нагрянул на новые съемки Мишиной в шоу "Україна має талант": "Не переживай".

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