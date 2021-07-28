Финалист реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко побывал на новых съемках актрисы

Как сообщает Politeka.net, участник "Холостячки" Алексей Тригубенко показал в своих Instagram-сторис кадры из закулисья съемок нового сезона шоу "Україна має талант". Оказалось, что в этом сезоне среди звездных членов жюри будет актриса Ксения Мишина, которая отвергла Тригубенко на "Холостячке".

Однако, как оказалось, Алексей пришел за кулисы съемок не ради Мишиной, а чтобы поддержать другу девушку – свою подругу Лизу, которая стала участницей шоу "Україна має талант". Причем там собралась "вся банда" друзей из разных сезонов шоу "Холостяк" и "Холостячка".

"Приехал на проект "Україна має талант". Здесь Надин, Женя, мы приехали поддержать Лизу. Приятно видеть знакомые лица. Не переживай, не переживай. Мы тут собрались всей бандой тебя поддержать, все будет хорошо", - рассказал Тригубенко в сторис, показывая закулисье шоу и обнимаясь со своей подружкой.

Напомним, Тригубенко из "Холостячки" рассказал о необычном приключении на отдыхе: "Каждый мужчина должен".

Как сообщала Politeka, Экс-финалист "Холостячки" Тригубенко нашел новую "подружку" на отдыхе: "Мы с этой красоткой…".

Также Politeka писала, что Экс-финалиста "Холостячки" Тригубенко скосила серьезная болезнь во время отдыха: "Мне стало нереально плохо".