Харизматичный участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко показал яркое фото видео с отдыха на Сейшелах

Как сообщает Politeka.net, бывший участник и финалист шоу "Холостячка" с Ксений Мишиной Алексей Тригубенко получил широкую популярность после реалити-шоу и собрал огромную аудиторию фолловеров в Instagram. Теперь парень часто радует поклонников яркими фото и видео в соцсети.

Так, недавно Алексей отправился на отдых на Сейшельские острова, и судя по публикациям в сети, он весело и активно проводит время в своем отпуске. В этот раз парень похвастался, что научился управлять яхтой – он показал фото и видео, на которых счастливый стоит за рулем судна.

В подписи к посту Тригубенко поделился своими впечатлениями от этого приключения. "Первый раз попробовал управлять яхтой и ощутил классные эмоции, чувство легкости и свободы. Представил себя пиратом из Карибского моря, который готов отправиться на поиски сокровищ. В яхтинге на 80% все зависит от команды. Важно понимать, что на яхте нет пассажиров, на яхте – команда, соответственно у каждого есть своя зона ответственности. Мое мнение, что каждый мужчина должен проживать в своей жизни приключение, будь то в бизнесе, будь то в отношениях, будь то в путешествиях… И я своё приключение здесь прожил. Счастлив!".

Напомним, яркий участник реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко нашел себе новую "подружку" на Сейшельский островах: "Мы с этой красоткой…".

Как сообщала Politeka, бывшего финалиста реалити-шоу "Холостячка" Алексея Тригубенко скосила неприятная болезнь на отдыхе у океана: "Мне стало нереально плохо".

Также Politeka писала, что бывшие ухажеры Ксении Мишиной Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко опозорились на кухне шоу "Мастер Шеф": "С Поляковой было интересней".