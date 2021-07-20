Бывший участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко рассказал о болезни, которая скосила его на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, известный участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно красавчик отправился на отдых к океану, откуда показал фото и рассказал о морской болезни, которая скосила его во время путешествия.

На новом снимке Алексей запечатлен в красивой локации, он стоит на белом песке под пальмой и мило улыбается. Перед камерой красавчик появился в светлых шортах и желтой рубаке, при этом на нем нет обуви.

В подписи к фото Тригубенко поделился впечатлениями от путешествия на яхте по океану. "В первый день, когда мы вышли в открытый океан, был сильный шторм и волны поднимались до 4х метров. Сначала я обалдел от масштабности и красоты океана, а через пол часа мне стало нереально плохо. Я словил морскую болезнь и пока мы шли к другому острову, весь путь я пролежал на палубе. Я пытался стать выше и смотреть в горизонт, спускался в каюту, перепробовал кучу вариантов, но меня так и не попускало, пока мы не пришли к другому острову и не зашли в лагуну. Уже вечером мне стало легче, и я начал получать удовольствие от путешествия. А вчера, я уже по-настоящему наслаждался и кайфовал от поездки", - рассказал парень.

Напомним, Экс-финалист "Холостячки" Тригубенко заставил дам истекать слюнкой: "Алексей, возьмите меня замуж...".

Как сообщала Politeka, Тригубенко после "Холостячки" взялся за железо в спортзале и замотивировал украинцев: "Я решил…".

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