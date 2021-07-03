Участник реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко показал яркое фото из спортзала

Как сообщает Politeka.net, участник романтического реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко, который дошел до финала, но был отвергнут Ксенией Мишиной, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram.

Так, в этот раз красавчик поделился в соцсети кадром, который был сделан во время его тренировки в спортзале. На снимке Алексей запечатлен в момент, когда кинул штангу, и она как будто зависла в воздухе. В подписи к фотографии Тригубенко рассказал о том, что решил возобновить свои тренировки в спортзале и снова начал таскать железо.

"Месяц назад я решил запустить челлендж с тренировками. После долго перерыва я начал восстановить режим тренировок, и чтобы было веселее и интереснее решил подключить вас, дорогие. Мне захотелось, чтобы мы как-то вместе вырабатывали привычку спорта. Чтобы, когда челлендж закончится, продолжить заниматься", - написал парень и добавил описание условий своего челленджа.

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