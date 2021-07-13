Отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко слишком поздно вытащил свой козырь из рукава

Как известно, 32-летний бизнесмен из Киева Тригубенко дошел до самого финала, соревнуясь в конце лишь с Александром Эллертом, которому, в итоге, и отдала свое сердце Мишина.

Алексей, на удивление, все еще в холостяках, хоть его популярность после шоу возросла в разы. Дамы не дают прохода парню в соцсети, уже сами делая ему предложение руки.

Тригубенко в очередной раз осчастливил поклонниц яркими кадрами, показав в Инстаграм, как весело провел время на выходных, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Алексей в стильном образе "колдовал" возле мангала, запекая рыбку и куриные крылышки в специях.

"Все-таки люблю я эти летние вечера в выходные 😍 Уехал на природу с крутой компанией🔝 Половина лета прошла, если ещё не устраивали такие выходные, то бегом 🔥🔥🔥", - подписаны кадры.

Публика оценила старания экс-финалиста "Холостячки":

"Можно вечно смотреть на это видео 😍😍😍 PS кепка ну оооочень к лицу 🔥🔥🔥"

"Ох, Лёша, какой же ты красавчик 🔥❤️"

"Как круто! Обожаю отдых у мангала)) считаю, что самая вкусная еда - с огня.😊👍Приятного Вам и Вашим друзьям аппетита!🔥"

"Вкусняшка🥦🦀🦞🦐🍤😍"

"Чим маринуешь рыбку? - соль и перец 😋))"

"Боже, Алексей, возьмите меня замуж 😍😂👏🙌"

"Какой красавец!!! Сердце млеет!!! ❤️"

Напомним, Тригубенко после "Холостячки" взялся за железо в спортзале

Как сообщала Politeka, экс-ухажеры Мишиной Рыбак и Тригубенко осрамились на кухне "Мастер Шеф"

Также Politeka писала, что отвергнутый Мишиной Тригубенко объявился в компании экс-жены Узелкова