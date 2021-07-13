Отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко слишком поздно вытащил свой козырь из рукава
Как известно, 32-летний бизнесмен из Киева Тригубенко дошел до самого финала, соревнуясь в конце лишь с Александром Эллертом, которому, в итоге, и отдала свое сердце Мишина.
Алексей, на удивление, все еще в холостяках, хоть его популярность после шоу возросла в разы. Дамы не дают прохода парню в соцсети, уже сами делая ему предложение руки.
Тригубенко в очередной раз осчастливил поклонниц яркими кадрами, показав в Инстаграм, как весело провел время на выходных, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
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Алексей в стильном образе "колдовал" возле мангала, запекая рыбку и куриные крылышки в специях.
"Все-таки люблю я эти летние вечера в выходные 😍 Уехал на природу с крутой компанией🔝 Половина лета прошла, если ещё не устраивали такие выходные, то бегом 🔥🔥🔥", - подписаны кадры.
Публика оценила старания экс-финалиста "Холостячки":
"Можно вечно смотреть на это видео 😍😍😍 PS кепка ну оооочень к лицу 🔥🔥🔥"
"Ох, Лёша, какой же ты красавчик 🔥❤️"
"Как круто! Обожаю отдых у мангала)) считаю, что самая вкусная еда - с огня.😊👍Приятного Вам и Вашим друзьям аппетита!🔥"
"Вкусняшка🥦🦀🦞🦐🍤😍"
"Чим маринуешь рыбку? - соль и перец 😋))"
"Боже, Алексей, возьмите меня замуж 😍😂👏🙌"
"Какой красавец!!! Сердце млеет!!! ❤️"
Напомним, Тригубенко после "Холостячки" взялся за железо в спортзале
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