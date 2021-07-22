Яркий участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко показал яркий кадр с отдыха на Сейшелах

Как сообщает Politeka.net, известный участник романтического реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно парень отправился на отдых к океану – на Сейшельские острова, откуда теперь выкладывает яркие фото.

Так, в этот раз Алексей показал поклонникам милую фотографию, на которой позирует со своей новой "подружкой" – большой черепахой. В подписи к кадру парень поделился своими размышлениями.

"Все помнят сказку «Заяц и черепаха»? В ней рассказывается о том, как более слабый выиграл сильного, потому что тот недооценивал противника. Мне понравилось, как в этой сказке черепаха просто спокойно и последовательно совершала свой путь, не обращая внимания на насмешки и первая пришла к финишу. Так и в жизни, нельзя недооценивать противника и откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Если расслабиться и думать, что ты и так победил — можно проиграть даже самому слабому сопернику. Вообще, я считаю, что талантливые люди это те, кто умеют соединять в себе быстроногость зайца с мудростью и спокойствием черепахи. Если не помните эту историю, советую прочитать) а пока мы с этой красоткой проверим, заходят ли ещё селфи в инстаграм", - написал Тригубенко.

Напомним, Экс-финалиста "Холостячки" Тригубенко скосила серьезная болезнь во время отдыха: "Мне стало нереально плохо".

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