Ведущий украинского талант-шоу " Україна має талант" Григорий Решетник рассказал, кто станет новыми судьями проекта

Как пишет Politeka.net шоумен и ведущий популярных реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка" стал ведущим нового сезона проекта "Україна має талант". Так, в своем Instagram мужчина показал также и обновленный состав жюри шоу.

Так искать новые украинские таланты будут шоумен Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

Заметим, что премьера шоу состоится осенью. В течение съемок к основному составу судей будут присоединяться известные украинцы, которые чем-либо прославили страну.

Заметим, что поклонникам "Україна має талант" не понравились изменения в составе жюри. Об этом они написали под постом Григория Решетника.

"Да, без Данилко очень грустно, его никем не заменить", "Гриша давайте старое жюри : однозначно Данилка, Соседова! Что это за эксперты ? Разочарование. Из них такие жюри, как из говна пуля. Нет желания смотреть", " Через Мишину смотреть не хочется, давайте старое жюри😢", " Танцы вижу есть кому оценить. Кот молодец хороший мастер своего дела. А кто будет оценивать голос? 😮", "Мишина разочаровала, к чему она там, все другие классные", - пишут пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что Мишина после расставания с Эллертом воссоединилась с Женей Котом из "Танцев со звездами": "уже сюда перекочевала".

Напомним, что ведущий "Холостячки" Решетник позволил заглянуть за кулисы нового "Україна має талант": первые кадры.

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила откровением, как сейчас живет ее муж: "Параллельно у любимого...".