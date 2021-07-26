Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав перші кадри іншого, не менш популярного, проекту
Решетник став ведучим нового сезону шоу "Україна має талант", повідомляє Politeka.net. Про це шоумен розповів у своєму Instagram, опублікувавши закулісне відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах телеведучий вийшов на червону доріжку і весело оголосив про зйомки нового сезону. За словами Решетника, це буде щось "неймовірне". Випуски вже можна буде подивитися цієї осені
"Вірю в кожного, чекаємо Вас 🌟", - підписав відео Решетник.
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Крім того, шоумен опублікував фото
""Україна має талант". Ми починаємо", - написав телеведучий.
У коментарях люди не тільки подякували Григорію за підтримку, а й звернули увагу на його зовнішність:
"Ви класний❤️", " Штани у Гриші останнім часом вже сильно вузькуваті 😌 мені здається псують образ серйозного сім'янина️️😉", " дякуємо Вам за неймовірну підтримку !!! 🔥 Ви - щирий ведучий нашої країни !!!".
Зазначимо, шоу "Україна має талант" виходило на екрани з 2009 по 2017 рік. Проект вирішили повернути на екрани до 30-річчя Незалежності України.
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