Українська актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина здивувала появою в новому проекті

Як пише Politeka.net, Мішина, яка нещодавно розійшлася зі своїм коханим Олександром Еллертом, несподівано для всіх возз'єдналася з українським хореографом Женею Котом, з яким перемогла на проекті «Танці з зірками».

Як повідомили в Instagram телеканалу СТБ, Мішина і Кот знову будуть разом на телепроекті «Україна має талант». Разом з ними судити на шоу буде телеведучий Сергій Притула. Прем'єра шоу відбудеться восени, його ведучим стане Григорій Решетник. Повідомляється, що до основного складу суддів під час проекту будуть приєднуватися відомі українці, які чим-небудь прославили країну.

У коментарях думка з приводу нового складу журі розділилася.

"Ксенія вогонь, значить буде круто", "Мішина вже сюди перекочувала. І який талант вона компетентна оцінювати?", "Нарешті Решетник буде вести щось ще!", "Як згадаю, як Мішина судила на "Танцях з зірками", ой бідні учасники", "Пхають ту Мішину скрізь... немає більше кого взяти?",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина в бікіні поніжилася на сонечку, зачарувавши виглядом: "вуса і борідка невелика".

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