Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина поділилася романтичним фото

Як повідомляла Politeka.net, пара Решетників знаменита як зразок сім'ї українського шоу-бізнесу. Григорій Решетник ведучий популярних проектів таких як "Холостяк" і "Холостячка". Також як відомо, з осені він буде ведучим шоу "Україна має талант".

Христина і Григорій у шлюбі вже близько 10 років. У пари є троє синів: Іван, Дмитро та Олександр. Цього разу дружина ведучого "Холостяка" поділилася новим фото в Instagram. На знімку подружня пара в обіймах один одного, а Христина тримає приголомшливий букет з півоній.

"Це літо - ну супер робочий! Паралельно у любого знімається аж три проєкти. Плюс захід, інтерв'ю і тд. Спати треба більший, ніж по 3:00. Проте за що я вдячна Грише Решетнику, так це за те, що, що він знаходить час на сім'ю і намагається про друзів не забувати) Обожнюю, пишаюся і люблю", зізнається дружина ведучого "Холостяка".

Ведучий Григорій Решетник залишив коментар під загальним фото: "Ти мій Всесвіт".

У Христини в Instagram більше 240 тисяч шанувальників, а публікація набрала близько 5200 лайків за короткий час.

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