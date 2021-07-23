Жена известного телеведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, Кристина, показала семейный снимок

Григорий Решетник извествен как популярный украинский ведущий. Прославился шоумен благодаря проектам "Холостяк" и "Холостячка". Ведущий и его жена Кристина в браке с 2010 года. Семья Решетников уже стала образцом идеальной семьи. Об этом сообщает Politeka.net.

Супруги активно ведут социальные сети. На этот раз Кристина поделилась новой публикацией в Инстаграм. На фото вся семья - супружеская пара и трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр. Кристина в потрясающем голубом платье с открытым декольте. А Григорий в синих джинсах и белой рубашке, также он держит самого маленького сына на руках.

"Ваня и Дима уже неделю у моих родителей. Уже так соскучилась по ним. Но на самом деле это очень продуктивное время - мы столько всего успеваем! И это - при том, что Сашуня всегда со мной! Реально, отдых и релакс) Но еще немного и поеду за своими", рассказывает жена телеведущего.

Поклонники умилились семейному фото и засыпали Кристину приятными комментариями: "Очень хорошее фото, мальчишки просто красавчики!", "Какие вы красивые, так все похожи между собой", "Красивая семья! А Сашуня копия Гришко".

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