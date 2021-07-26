Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина поделилась романтичным фото

Как сообщала Politeka.net, пара Решетников знаменита как образец семьи украинского шоу-бизнеса. Григорий Решетник ведущий популярных проектов таких как "Холостяк" и "Холостячка". Также как известно, с осени он будет ведущим шоу "Україна має талант".

Кристина и Григорий в браке уже около 10 лет. У пары есть трое сыновей: Иван, Дмитрий и Александр. На этот раз жена ведущего "Холостяка" поделилась новым фото в Инстаграм. На снимке супружеская пара в объятиях друг друга, а Кристина держит потрясающий букет из пионов.

"Это лето - ну супер рабочее! Параллельно у любимого снимается аж три проекта. Плюс мероприятия, интервью и тд. Спать надо больше, чем по 3:00. Но за что я благодарна Грише Решетнику, так это за то, что он находит время на семью и пытается о друзьях не забывать) Обожаю, горжусь и люблю", признается жена ведущего "Холостяка".

Ведущий Григорий Решетник оставил комментарий под общим фото: "Ты моя вселенная".

У Кристины в Инстаграм более 240 тысяч поклонников, а публикация набрала около 5200 лайков за короткое время.

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