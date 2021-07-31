Поклонники шоу "Україна має талант" очарованы новым судьей

Как передает Politeka.net, телеканал СТБ недавно объявил новых судей известного шоу "Україна має талант". Среди них оказались: ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и победитель "Танці з зірками" Евгений Кот.

На этот раз на странице проекта "Україна має талант" опубликовали новое фото. На нём новый судья шоу - Евгений Кот. Он прославился своим участием в шоу "Танці з зірками".

"Судейство - это совершенно новый шаг в моей карьере. И я рад, что он случится именно в проект "Україна має талант". Я буду честным судьей. Помогать тем, у кого увижу потенциал и желание представлять Украину на международном уровне. Отговаривать тем, кто, на мой взгляд, еще не готов к участию в таком серьезном и нелегком проекта. Но всех без исключения я постараюсь вдохновить и указать на их лучшие стороны и те, что стоит подтянуть, чтобы прийти в следующем году", - комментирует Женя Кот.

Поклонники поддержали известного хореографа: "Он правда крутой", "Лучший судья, который только мог быть.", "Лучший!".

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