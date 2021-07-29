Актриса Ксения Мишина после расставания с Александром Эллертом принялась активно участвовать в съемках нового сезона "Україна має талант"

Не так давно, как известно, в течение трех месяцев страна наблюдала за отношениями Жени Кота и Ксении Мишиной. Победители проекта еще в первом эфире «Танців з зірками» поразили нешуточной страстью и положили начало слухам об их романе, хотя артисты просто крепко сдружились.

Именно поэтому совместная работа на съемках нового сезона известного шоу всполошило поклонников. Ксения только рассталась со своим избранником Александром Эллертом, от чего внимание к ней от фанатов заметно возросло. Дело в том, что звезда сразу расставила все точки и попросила ни слова об Эллерте больше не спрашивать, а сама прекракратила вообще его упоминать.

«Ну что, мои дорогие, мы начинаем съемку! Вот Лиличка Подкопаева, а там Притула что-то записывает» - рассказывает Ксения, показав при этом в первую очередь своего давнего коллегу и товарища Евгения Кота.

Как известно, артисты поддерживают хорошие отношения давно, причем сохранили дружбу после шоу и теперь на съемках нового сезона шоу «Україна має талант» будут вместе в роли судей, что для них будет в новинку.

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