Популярный украинский телеведущий Сергей Притула показал, что сделала с ним его дочь
Как передает Politeka.net, Сергей Притула является известным телеведущим и актером. Недавно он заявил, что стал новым судьей шоу "Україна має талант", вместе с Ксенией Мишиной и Евгением Котом. Телеведущий активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.
На этот раз Сергей поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке он показывает татуировку в виде единорога. Как известно, у Сергея есть сын Дмитрий и две дочки - Соломия и недавно родившеяся дочь Стефания.
"Когда у тебя есть 4-летняя дочь", подписал публикацию телеведущий.
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Поклонники оставили множество шуточных комментариев под публикацией и отметили, как это мило: "Ты еще легко отделался)", "Сергей, ждем следующий раз макияж как у куклы барби, или окрашенные волосы детскими красками", "Это так мило".
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