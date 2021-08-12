Популярный украинский телеведущий Сергей Притула показал, что сделала с ним его дочь

Как передает Politeka.net, Сергей Притула является известным телеведущим и актером. Недавно он заявил, что стал новым судьей шоу "Україна має талант", вместе с Ксенией Мишиной и Евгением Котом. Телеведущий активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.

На этот раз Сергей поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке он показывает татуировку в виде единорога. Как известно, у Сергея есть сын Дмитрий и две дочки - Соломия и недавно родившеяся дочь Стефания.

"Когда у тебя есть 4-летняя дочь", подписал публикацию телеведущий.

Поклонники оставили множество шуточных комментариев под публикацией и отметили, как это мило: "Ты еще легко отделался)", "Сергей, ждем следующий раз макияж как у куклы барби, или окрашенные волосы детскими красками", "Это так мило".

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