"Холостячка" Ксения Мишина показала косплей на солистку The Hardkiss Юлию Санину
Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина стала популярной украинской актрисой. Красотка повысила популярность после шоу "Холостячка". Красотка после этого встречалась с победителем шоу Александром Эллертом, но недавно пара рассталась. Сейчас Мишина участвует в съемках "Україна має талант", образ для которого показала в Инстаграм.
На новом фото Ксения показалась в синем пиджаке и с множеством косичек, повторив образ Юлии Саниной из группы The Hardkiss.
"Сегодня я интересненькая", - сказала Мишина.
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"Вот какая я интересная косплею под Юлию Санину", - ответил Притула.
Стоит отметить, что Мишина была не только похожей благодаря косичкам на Санину, но и в подобных цветах. Красотка не так давно использовала подобный лук для выступлений.
Напомним, Эллерт занялся исправлением недостатков внешности после расставания с Мишиной
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