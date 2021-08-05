"Холостячка" Ксения Мишина показала косплей на солистку The Hardkiss Юлию Санину

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина стала популярной украинской актрисой. Красотка повысила популярность после шоу "Холостячка". Красотка после этого встречалась с победителем шоу Александром Эллертом, но недавно пара рассталась. Сейчас Мишина участвует в съемках "Україна має талант", образ для которого показала в Инстаграм.

На новом фото Ксения показалась в синем пиджаке и с множеством косичек, повторив образ Юлии Саниной из группы The Hardkiss.

"Сегодня я интересненькая", - сказала Мишина.

"Вот какая я интересная косплею под Юлию Санину", - ответил Притула.

Стоит отметить, что Мишина была не только похожей благодаря косичкам на Санину, но и в подобных цветах. Красотка не так давно использовала подобный лук для выступлений.

Напомним, Эллерт занялся исправлением недостатков внешности после расставания с Мишиной

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