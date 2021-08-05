Известный юморист Александр Эллерт поделился своей проблемой с поклонниками
Как сообщает Politeka.net, известный юморист и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт после расставания с Ксенией Мишиной решил заняться своей внешностью.
В Instagram-сторис артист показал на камеру свои кривые зубы, рассказал, что хочет их исправить, но, чтобы не носить брекеты. Поэтому обратился за советом к поклонникам с просьбой порекомендовать стоматологическую клинику.
Оказалось, что Александр принимал участие в какой-то фотосессии, и фотограф сделал красивые фото, но на некоторых из них у комика торчит один зуб. Похоже, именно это мотивировало его заняться исправлением зубов и прикуса.
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"Иногда этот зуб вылазит у меня на губу, и я как пес с одним клыком", - поделился Эллерт и показал пальцем на свой кривой зуб.
Напомним, "Холостячка" Мишина после разрыва с Эллертом пококетничала на камеру в вышиванке: "Українська дівчинка".
Как сообщала Politeka, Эллерт, не дождавшись свадьбы с Мишиной, устроил беспредел на чужой: гульбенил до утра.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина после разрыва с Эллертом рассказала, как тяжело ей приходится: "Мне хочется сейчас...".