Ксения Мишина после расставания с шоуменом Александром Эллертом начала публиковать в сеть всё больше новых и интересных кадров
Так, известная актриса и бывшая героиня шоу "Холостячка" решила пококетничать, нарядившись в украинский национальный костюм – вышиванку.
Очередным интересным снимком артистка поделилась в новых сторис Инстаграма, передает Politeka.net.
Мишина нарядилась в белое платье - вышиванку с открытыми плечами, которое расшито красными и синими нитками.
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Волосы экс-холостячка заплела в косу. Свой образ она дополнила очками.
«Вишиваночка. Українська дівчинка. Така гарненька. Всім прекрастного дня", - заговорала по- украински перед камерой Ксения.
Ксения Мишина хорошо известна украинцам по сериалу «Крепостная», в которой сыграла роль жестокой помещицы. Также актриса прославилась тем, что стала первой героиней проекта «Холостячка», где они с Александром Эллертом начали строить отношения, но к сожалению, спустя время эта красивая парочка разошлась.
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