Одинокая Ксения Мишина обратилась к своим поклонникам

Как сообщает Politeka.net, Ксения Мишина недавно огорошила поклонников неприятной новостью – она разорвала отношения с избранником и победителем "Холостячки" Александром Эллертом.

Сценарист "Квартала 95" приступил к любимой работе и отправился в Киев, а Ксения начала активно сниматься в новым фильмах и сериалах. На своей странице в Instagram уставшая Мишина записала небольшое видео.

Знаменитость, лежа в постели, заявила, что очень устала после насыщенных съемок и просто мечтает снять этот стресс. Для этого знаменитая актриса медитирует.

"Ви навіть не уявляєте, як я сьогодні втомилася. Сказати, що в мене сьогодні був важкий знімальний майданчик, то ні. Просто бувають ось такі дні, коли ти вижатий, мов лимон. Зараз піду медитувати та спати", - рассказала Мишина.

Кроме того, она рассказала, что частенько читает комментарии под постами украинских знаменитостей.

"Іноді я можу, коли в мене є час, посидіти та почитати коментарі під постами знаменитостей. І зрозуміла, що є дві категорії людей: одні - ніколи не дозволять собі писати бридоту, а є - зле кодло, яким все життя потрібно сидіти в кабінетах психотерапевтів", - заявила Мишина.

Стоит отметить, что теперь знаменитость в социальных сетях общается на украинском языке. Вероятно, все из-за того, что сериалы будут сниматься только на украинском и актриса готовится к съемкам.

Напомним, что Мишина после разрыва с Эллертом возмутила украинцев признанием об украинском языке.

Как Politeka писала, сияющая Мишина и победитель "Танцев со звездами" снова вместе, об Эллерте ни слова.

Также Politeka сообщала, что финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко нагрянул на новые съемки с Мишиной.