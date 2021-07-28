Фіналіст реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко побував на нових зйомках актриси

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Холостячки" Олексій Тригубенко показав у своїх Instagram-сторіс кадри із закулісся зйомок нового сезону шоу "Україна має талант". Виявилося, що в цьому сезоні серед зіркових членів журі буде актриса Ксенія Мішина, яка відкинула Тригубенко на "Холостячку".

Однак, як виявилося, Олексій прийшов за лаштунки зйомок не заради Мішиної, а щоб підтримати другу дівчину - свою подругу Лізу, яка стала учасницею шоу "Україна має талант". Причому там зібралася "вся банда" друзів з різних сезонів шоу" Холостяк "і"Холостячка".

"Приїхав на проект "Україна має талант". Тут Надін, Женя, ми приїхали підтримати Лізу. Приємно бачити знайомі обличчя. Не переживай, не переживай. Ми тут зібралися всією бандою тебе підтримати, все Буде Добре", - розповів Тригубенко в сторіс, показуючи закулісся шоу і обіймаючись зі своєю подружкою.

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