Знаменита українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина відверто розповіла про труднощі, з якими зіткнулася через українську мову

Зовсім недавно Мішина шокувала шанувальників, оголосивши про своє розставання з переможцем «Холостячки» Олександром Еллертом. Зірка підкреслила, що не збирається розкривати причини такого рішення.

Однак, на цьому труднощі в житті Ксенії не закінчилися. Актриса днями стала ведучою нового сезону проекту "Україна має талант", і вже встигла зіткнутися з першими перешкодами. Про це Мішина розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Зокрема, актриса поскаржилася на те, що на новому проекті її обмежує неідеальне знання української мови.

"Досить непростий період мого життя. Багато всього змінилося... Складно - тому що велика відповідальність, сумніви в собі і, звичайно, не ідеальне знання мови, які обмежують мене у всій палітрі відтінків донести цьому світу, які ми безмежні істоти, здатні на все", - написала актриса в новому пості.

Її зізнання здивувало деяких українців.

"Мова, який обмежувати? Не вистачає слів? Для довідки: в укр. мові слів більше, ніж в російській. Тож, якщо Вам не вистачає слів, то це вже питання до вас, а не до мови", - написали в коментарях.

На це артистка відповіла: "Які ви суворі. Не ображайтеся, я вчуся".

Варто відзначити, що Мішина народилася в Севастополі.

Нагадаємо, українці ополчилися проти Мішиної і Притули в "Україна має талант".

Як повідомляла Politeka, Мішина після розриву з Еллертом вирішила не мовчати.

Також Politeka писала, що Мішина кардинально змінила імідж після розриву з Еллертом і заговорила українською.