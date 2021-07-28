Знаменита українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина відверто розповіла про труднощі, з якими зіткнулася через українську мову
Зовсім недавно Мішина шокувала шанувальників, оголосивши про своє розставання з переможцем «Холостячки» Олександром Еллертом. Зірка підкреслила, що не збирається розкривати причини такого рішення.
Однак, на цьому труднощі в житті Ксенії не закінчилися. Актриса днями стала ведучою нового сезону проекту "Україна має талант", і вже встигла зіткнутися з першими перешкодами. Про це Мішина розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Зокрема, актриса поскаржилася на те, що на новому проекті її обмежує неідеальне знання української мови.
"Досить непростий період мого життя. Багато всього змінилося... Складно - тому що велика відповідальність, сумніви в собі і, звичайно, не ідеальне знання мови, які обмежують мене у всій палітрі відтінків донести цьому світу, які ми безмежні істоти, здатні на все", - написала актриса в новому пості.
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Її зізнання здивувало деяких українців.
"Мова, який обмежувати? Не вистачає слів? Для довідки: в укр. мові слів більше, ніж в російській. Тож, якщо Вам не вистачає слів, то це вже питання до вас, а не до мови", - написали в коментарях.
На це артистка відповіла: "Які ви суворі. Не ображайтеся, я вчуся".
Варто відзначити, що Мішина народилася в Севастополі.
Нагадаємо, українці ополчилися проти Мішиної і Притули в "Україна має талант".
Як повідомляла Politeka, Мішина після розриву з Еллертом вирішила не мовчати.
Також Politeka писала, що Мішина кардинально змінила імідж після розриву з Еллертом і заговорила українською.