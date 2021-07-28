Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостячка", показала себя после разрыва с Александром Эллертом

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой. Красотка после успеха в кино решила пойти на проект "Холостячка", где хотела найти свою любовь. И звезде это удалось, ведь красотка выбрала Александра Эллерта, с которым строила отношения и после проекта. Но недавно Ксения рассказала, что все кончено и она не будет говорить о причинах расставания.

Теперь Мишина занялась съемками на "Україна має талант", о чем и решила рассказать в сторис Инстаграм.

На кадрах Мишина показалась в платье и с челкой. Девушка стояла перед зеркалом, поделившись подробностями о новых съемках, заговорив на украинском:

"Закончила я съемку "Україна має талант", приехала уже на другую площадку. Девочки уже нацепили на меня челку и я сейчас пойду", - сказала Мишина.

На втором сторис Ксения была еще и с очками.

Уже после Мишина рассказала, как ей сложно говорить на украинском языке:

"Я понимала, насколько некомфортно чувствовать себя ограниченной, когда у тебя столько чувств, а ты не можешь о них хорошо сказать. Я понимаю, что это сложный путь, но я верю, что в один день я все преодолею".

Напомним, Мишина после разрыва с Эллертом решила не молчать

А еще Politeka писала, что Мишина после расставания с Эллертом воссоединилась с Женей Котом из «Танців з зірками»

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