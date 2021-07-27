Популярная отечественная звезда театра и кино Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", заговорила о чувствах

Тема расставания с Александром Эллертом стала самой популярной в комментариях под постами звезды, несмотря на то, что она ожидаемо отказалась комментировать ситуацию в личной жизни. Сейчас в каждом посту Ксения публикует интересные высказывания, раскрывающие ее мышление по поводу ситуации в целом и подогревающие интерес.

«Расслабиться, чтобы безгранично проявиться в этой жизни. Не соответствовать, не ожидать, не подстраиваться и не подстраивать. Принимать мир таким, какой он есть и себя в нем. Расслабиться и стать безграничным проявлением любви» - написала Ксения под новым кадром.

Пользователи сети принялись общаться в комментариях и писать о причинах разрыва Ксении с Александром, причем не обошлось без ответных комментариев самой артистки после критики.

«Иногда можно и подстроиться, иногда можно быть и попроще» - отмечает одна из пользователей, на что Ксения напомнила, что лучше быть собой.

«Из за чего расстались? Из-за её правильности, вы бы выдержали?; хорошая пара была (( счастья вам; есть такое... жаль, с ним она казалась счастлива как ребёнок; неужели есть люди, которые в это верят, не за горами другая новость будет, 100 процентов, все предсказуемо; Ты через чур правильная, тебе точно все годы быть без мужа.😢; разъедает ? @misha.k.ua если вы комментируете данные сообщения, значит есть доля правды в этих словах... видно, что задевает. Тригубенко надо было выбирать для семьи, а не вот это вот все» - отреагировали в сети под ответами Мишиной.

Напомним, Эллерт внезапно "облысел", а Мишина отпустила челку и перешла на украинский

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