Знаменитая украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась из-за украинского языка
Совсем недавно Мишина шокировала поклонников, объявив о своем расставании с победителем «Холостячки» Александром Эллертом. Звезда подчеркнула, что не собирается раскрывать причины такого решения.
Однако, на этом трудности в жизни Ксении не закончились. Актриса на днях стала ведущей нового сезона проекта «Україна має талант», и уже успела столкнуться с первыми преградами. Об этом Мишина рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В частности, актриса пожаловалась на то, что на новом проекте ее ограничивает неидеальное знание украинского языка.
«Довольно непростой период моей жизни. Много всего изменилось… Сложно - потому что большая ответственность, сомнения в себе и, конечно, не идеальное знание языка, которые ограничивают меня во всей палитре оттенков донести этому миру, какие мы безграничные существа, способные на все», - написала актриса в новом посте.
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Ее признание удивило некоторых украинцев.
«Язык, который ограничивает? Не хватает слов? Для справки: в укр. языке слов больше, чем в русском. Поэтому, если Вам не хватает слов, то это уже вопрос к Вам, а не к языку», - написали в комментариях.
На это артистка ответила: «Какие вы суровые. Не обижайтесь, я учусь».
Стоит отметить, что Мишина родилась в Севастополе.
Напомним, украинцы ополчились против Мишиной и Притулы в "Україна має талант".
Как сообщала Politeka, Мишина после разрыва с Эллертом решила не молчать.
Также Politeka писала, что Мишина кардинально сменила имидж после разрыва с Эллертом и заговорила на украинском.