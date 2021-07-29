Актриса Ксенія Мішина після розставання з Олександром Еллертом почала брати активну участь у зйомках нового сезону " Україна має талант"

Не так давно, як відомо, протягом трьох місяців країна спостерігала за відносинами Жені Кота і Ксенії Мішиної. Переможці проекту ще в першому ефірі» Танців з зірками " вразили неабиякою пристрастю і поклали початок чуткам про їхній роман, хоча артисти просто міцно здружилися.

Саме тому спільна робота на зйомках нового сезону відомого шоу сполошило шанувальників. Ксенія тільки розлучилася зі своїм обранцем Олександром Еллертом, від чого увага до неї від фанатів помітно зросла. Справа в тому, що зірка відразу розставила всі крапки і попросила ні слова про Еллерта більше не питати, а сама прекракратила взагалі його згадувати.

"Ну що, мої дорогі, ми починаємо зйомку! Ось Лиличка Подкопаєва, а там Притула щось записує " - розповідає Ксенія, показавши при цьому в першу чергу свого давнього колегу і товариша Євгена Кота.

Як відомо, артисти підтримують хороші відносини давно, причому зберегли дружбу після шоу і тепер на зйомках нового сезону шоу «Україна має талант» будуть разом в ролі суддів, що для них буде в новинку.

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