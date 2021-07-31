Украинская актриса, бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина удивила новогодними кадрами посреди лета

Популярная актриса появляется на єкранах все чаще, сообщает Politeka.net. Мишина снимается не только в сериалах и фильмах, но и в различных проектах.

О своих успехах, и рабочем процессе артистка постоянно рассказывает в Инстаграм.

В этот раз мишина поделилась интересными кадрами в новых сторис. На фото красотка позировала в красивом наряде с вечерним макияжем.

Примечательно, что на фоне можно было заметить новогоднюю елку. Стоит отметить, что зачастую все съемки к Новому году зачастую проводятся летом.

"Возможно, кто-то мог подумать, что у меня сегодня выходной, ан нет! Праздничный вечер! Новый Год!, - произнесла артистка. - А знаете, что мне хочется сейчас больше всего? В свою кровать и вкусной еды, вкусного завтрака, потому что завтрака у меня еще не было", - добавила актриса, удивив уставшим видом.

Стоит отметить, что позади слышался разговор людей на съемочной площадки.

Примечательно, Ксения Мишина была героиней первой "Холостячки", в которой она выбрала комика Александра Эллерта. Пара стала жить вместе сразу после съемок проекта, однако недавно стало известно об их расставании. Причину такого решения бывшие возлюбленные не раскрывают.

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