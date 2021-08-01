Победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт показал, как развлекался на свадьбе

Как передает Politeka.net, кадрами шоумен поделился на своей страничке в Instagram.

Александр Эллерт стал известным широкой публике после участия проекта "Холостячка". Он даже строил отношения с Ксенией Мишиной, но ничего не вышло, и пара рассталась.

Судя по всему Александр вернулся к прежней работе ведущего мероприятий.

Победитель "Холостячки" даже успел поучаствовать в конкурсах на свадьбе.

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Как и полагается, гуляния продолжались до самого утра. Судя по сторис Александра, закончилось все купанием в бассейне.

Стоит отметить, что Александр Эллерт за несколько недель до расставания с Мишиной с долей юмора намекнул в своем Instagram, что они с актрисой выбирают на день свадьбы в 2022 году.

Тогда его пост просто ошарашил украинцев и поползли слухи, что шоумен готовится сделать актрисе предложение.

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