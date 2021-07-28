Победитель шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной Александр Эллерт показал, как развлекается после расставания

Недавно украинская актриса Ксения Мишина объявила о том, что они с Эллертом больше не вместе. Звезда в жесткой форме подчеркнула, что не собирается раскрывать причины их разрыва. Сам Эллерт также не стал ничего комментировать. С тех пор ведущий корпоративов всячески демонстрирует в своем Инстаграм, что жизни продолжается.

Так, Александр показал подписчикам новое фото, на котором развлекается прямо на улице. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото Эллерт запечатлен в Киеве. Он улыбается и танцует под открытым небом.

«Шото давненько мы не играли с вами…Под какую песню этот неистово-расчудесно-потрясающий танец? Ну и что за стиль танца?», - написал под снимком Александр.

Его подписчики тут же принялись предлагать свои варианты.

«Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела», «Иди на шоу Украина має талант», «Пацандобль», «Иногда, чтоб стать счастливым надо не обрести человека, а потерять», «Танец холостяка?», «Я свободен», - пишут люди.

Напомним, Мишина кардинально сменила имидж после разрыва с Эллертом и заговорила на украинском.

Как сообщала Politeka, к Эллерту после расставания с "Холостячкой" вернулась главная женщина его жизни.

Также Politeka писала, что Эллерт показал, как переживает расставание с "Холостячкой" Мишиной.