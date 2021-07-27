Победитель "Холостячки" с Ксением Мишиной Александр Эллерт показал в сторис, кто к нему вернулся
Как пишет Politeka.net, Александра Эллерт стал победителем шоу "Холостячка". Мужчина после проекта строил отношения с Ксенией Мишиной, но пара недавно рассталась. При этом Эллерт продолжает вести активно социальные сети и делится самым интересным.
Александр загрузил несколько сторис, на которых показался с дочерью Элиной, которая только вернулась из отдыха.
"Ребенок вернулся с отдыха - ухо заложено, нос заложен", - сказал Эллерт.
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"Горло болит, глаза закисают и болят от воды, короче", - сказала Элина, дочь Александра.
"Классно отдохнула, получается", - ответил Эллерт.
На втором сторис Александр уже радовал дочь подарками.
"Элина, тебе Алина передала подарки. Это кепка, это пакет и это какие-то девчачьи штуки", - сказал Эллерт.
Еще на одном стори девочка уже смотрела, что в пакете, примеряя вещи.
"Какая голубая майка. Кепка топ. Пытаемся понять что это", - сказала Элина.
Разбирается моя шмоточница", - написал Эллерт под видео.
На заключительном сторис Александр и Элина сидели на берегу водоема. Семья решила сделать пикник, заказав суши.
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