Победитель "Холостячки" с Ксением Мишиной Александр Эллерт показал в сторис, кто к нему вернулся

Как пишет Politeka.net, Александра Эллерт стал победителем шоу "Холостячка". Мужчина после проекта строил отношения с Ксенией Мишиной, но пара недавно рассталась. При этом Эллерт продолжает вести активно социальные сети и делится самым интересным.

Александр загрузил несколько сторис, на которых показался с дочерью Элиной, которая только вернулась из отдыха.

"Ребенок вернулся с отдыха - ухо заложено, нос заложен", - сказал Эллерт.

"Горло болит, глаза закисают и болят от воды, короче", - сказала Элина, дочь Александра.

"Классно отдохнула, получается", - ответил Эллерт.

На втором сторис Александр уже радовал дочь подарками.

"Элина, тебе Алина передала подарки. Это кепка, это пакет и это какие-то девчачьи штуки", - сказал Эллерт.

Еще на одном стори девочка уже смотрела, что в пакете, примеряя вещи.

"Какая голубая майка. Кепка топ. Пытаемся понять что это", - сказала Элина.

Разбирается моя шмоточница", - написал Эллерт под видео.

На заключительном сторис Александр и Элина сидели на берегу водоема. Семья решила сделать пикник, заказав суши.

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