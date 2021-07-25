Юморист из "Квартал 95", победитель шоу "Холостячка", Александр Эллерт, появился в компании брюнетки и своего друга
Недавно бывшая героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина заявила о расставании с победителем проекта, Александром Эллертом, передает Politeka.net. О причине такого решения неизвестно, артистка попросила не вмешиваться в ее личную жизнь.
Сейчас бывшие возлюбленные продолжают заниматься развитием своих карьер, а также не забывают о соцсетях.
Так, Александр Эллерт в новом сторис неожиданно засветился с привлекательной брюнеткой, которая разбудила его утром.
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"Только кума могла разбудить меня в восемь утра, и сказать: "Мы едем фотографироваться". Поэтому в скором времени мы увидим потрясающие шедевры со мной", - заявил юморист.
Известно, что кума комика - видеограф.
Позже Эллерт показал, как проводит время со своим другом, бывшим участником шоу "Холостячка", Андреем Рыбаком. Примечательно, что оба ведут совместный Ютуб-канал.
Сначала два друга пили кофе в одной из кафешек, а позже поиграли в приставку. В результате Рыбак одержал победу над Эллертом, о чем последний с грустью сообщил.
"Я поддавался... ладно, я не поддавался", - смеясь признался бывший Мишиной.
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