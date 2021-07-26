Победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт поделился своими мыслями с украинцами

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт является победителем проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Пара после завершения съемок начала строить отношения, но недавно решила расстаться. Ксения, как и Александр, молчат о причинах, но не перестают активничать в социальных сетях.

В этот раз Эллер поделился в Инстаграм фото, на котором сидел среди поручней стадиона "Олимпийский". Молодой человек улыбался, закрыв один глаз.

"Когда закрываешь один глаз, то немного смещается предмет твоего внимания, замечали же ж… или это что-то со зрением.

Осторожно. Под этим постом кануло в лету несколько чудо-аккаунтов", - написал Александр.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кануть в Лету, а не в лета (годы, я так понимаю, ты имел в виду?) Лета - это река забвения в подземном царстве Аида", "Это всё из-за компьютера! Мне мама так говорила!", "Саша, ты офигенно классный".

Напомним, Ксения Мишина после разрыва с Эллертом решила объясниться

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина после разрыва с Эллертом заинтриговала откровением

Также Politeka сообщала, что брошенный "холостячкой" Мишиной Эллерт показал брюнетку, которая разбудила его утром



