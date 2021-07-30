Известная украинская актриса, героиня шоу " Холостячка" Ксения Мишина написала социальный пост

Как пишет Politeka.net, недавно Ксения Мишина рассказала поклонникам о своем окончательном решении разойтись с Александром Эллертом, которого она выбрала на шоу "Холостячка" из 16 кандидатов.

Мишина призналась, что по итогам ее прошлого года могли бы снять драму. По словам актрисы, она слишком долго работала со своими эмоциями, училась прощать, любить и принимать любовь. Но в один момент она поняла, что больше не может предавать себя и своего сына". Так, после мучительного разрыва актриса написала социальный пост в своем Instagram.

Звезда затронула тему рабства и торговли людьми. Мишина рассказала, что такие ужасные вещи происходят не только за границей, но и в Украине. Актриса отметила, что за последние 30 лет более четверти миллиона украинцев пострадали от торговли людьми. Лично она до недавнего времени ничего об этом не знала. До съемок сериала "Зломовчання" Мишина не верила, что такое возможно в 21 веке.

"За два года пандемии подобное стало происходить не только за рубежом, но и внутри Украины. Даже появился такой термин как"внутреннее рабство"! В это сложно поверить, но это факт. Сегодня, 30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми. И это борьба с реальным злом", - пишет Ксения Мишина.

Звезда рассказала, что есть люди, которые помогут реабилитироваться тем, кто прошел через такой ад и призвала беречь себя и своих детей.

Ранее Politeka писала, что сияющая Мишина и победитель "Танцев со звездами" снова вместе, об Эллерте ни слова: "Ну что...".

Напомним, что Мишина после разрыва с Эллертом возмутила украинцев признанием об украинском языке: "меня ограничивают...".

А еще Politeka сообщала, что финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко нагрянул на новые съемки с Мишиной: "Не переживай".