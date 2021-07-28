Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", показала себе після розриву з Олександром Еллертом
Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою. Красуня після успіху в кіно вирішила піти на проект "Холостячка", де хотіла знайти свою любов. І зірці це вдалося, адже красуня вибрала Олександра Еллерта, з яким будувала стосунки і після проекту. Але нещодавно Ксенія розповіла, що все скінчено і вона не буде говорити про причини розставання.
Тепер Мішина зайнялася зйомками на "Україна має талант", про що і вирішила розповісти в сторіс Instagram.
На кадрах Мішина здалася в сукні і з чубчиком. Дівчина стояла перед дзеркалом, поділившись подробицями про нові зйомки, заговоривши українською:
Дочка Пугачової Орбакайте вразила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "З віком все..."
Ілона Гвоздьова більше ніколи не вийде на паркет "Танців з зірками": "Дуже шкода..."
Полякова одягла маленький купальник і вразила об'ємними формами на курорті: "Ну що?"
72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах: "Бідний Макс..."
Покалічена Кравець з "Квартал 95" чесно розповіла, що з нею сталося: "Ми поїхали в лікарню, а там..."
"Закінчила я зйомку " Україна має талант", приїхала вже на інший майданчик. Дівчатка вже начепили на мене чубок і я зараз піду", - сказала Мішина.
На другому сторіс Ксенія була ще й з очками.
Вже після Мішина розповіла, як їй складно говорити українською мовою:
"Я розуміла, наскільки некомфортно відчувати себе ОБМЕЖЕНОЮ, коли у тебе стільки почуттів, а ти не можеш про них добре сказати. Я розумію, що це складний шлях, але я вірю, що в один день я все подолаю".
Нагадаємо, Мішина після розриву з Еллертом вирішила не мовчати
А ще Politeka писала, що Мішина після розставання з Еллертом возз'єдналася з Женею Котом з «Танців з зірками»
Також Politeka повідомляла, що Ксенія Мішина після розриву з Еллертом вирішила порозумітися