Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", показала себе після розриву з Олександром Еллертом

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою. Красуня після успіху в кіно вирішила піти на проект "Холостячка", де хотіла знайти свою любов. І зірці це вдалося, адже красуня вибрала Олександра Еллерта, з яким будувала стосунки і після проекту. Але нещодавно Ксенія розповіла, що все скінчено і вона не буде говорити про причини розставання.

Тепер Мішина зайнялася зйомками на "Україна має талант", про що і вирішила розповісти в сторіс Instagram.

На кадрах Мішина здалася в сукні і з чубчиком. Дівчина стояла перед дзеркалом, поділившись подробицями про нові зйомки, заговоривши українською:

"Закінчила я зйомку " Україна має талант", приїхала вже на інший майданчик. Дівчатка вже начепили на мене чубок і я зараз піду", - сказала Мішина.

На другому сторіс Ксенія була ще й з очками.

Вже після Мішина розповіла, як їй складно говорити українською мовою:

"Я розуміла, наскільки некомфортно відчувати себе ОБМЕЖЕНОЮ, коли у тебе стільки почуттів, а ти не можеш про них добре сказати. Я розумію, що це складний шлях, але я вірю, що в один день я все подолаю".

Нагадаємо, Мішина після розриву з Еллертом вирішила не мовчати

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