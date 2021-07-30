Триумфатор "Холостячки" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт показал, как проводит время в Киеве
Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт стал известным широкой публике после проекта "Холостячка", где стал победителем. После этого он строил отношения с Ксенией Мишиной, но ничего не вышло и пара рассталась. Но Саша продолжает активно вести Инстаграм и делится с фанатами самым интересным.
На новом фото мужчина стоял на улице у трамвайных рельс. Рядом летел букет цветов, который удалось снять в моменте. Как можно понять, Эллерт находился в Киеве, судя по геолокации.
"Лови момент", - написал Александр.
Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи: "Я соскучилась"
Жена Влада Ямы показала результат теста на беременность: "Бешеная и счастливая"
Экс-жена Дзидзьо Slavia после развода больше не одна и снова счастлива: "Тарас намного красивее"
Единственная внучка Софии Ротару показала свои VIP-развлечения с женихом-миллионером: "Яхты, виллы и..."
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Фолловеры поставили более 17 тысяч лайков и засыпали комплиментами и вопросами:
"Наш любимый Эллерт", "Эти кадры бешенные", "Где Ксю? Куда подевалась любовь? Так не бывает", "Странный совет от того, кто момент упустил. Не в обиду)", "Бог что-то делает для примирения с Богиней?", "А что, судьба упавших сухоцветов никому не интересна? )) Я бы подобрала букетик. Замуж мне не надо, все ОК, просто люблю эти цветы".
Напомним, Мишина после громкого разрыва с Эллертом затронула болезненную тему
А еще Politeka писала, что Эллерт показал, как веселится без Мишиной, устроив "танцы" прямо на улице
Также Politeka сообщала, что Мишина кардинально сменила имидж после разрыва с Эллертом и заговорила на украинском