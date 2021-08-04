Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина стала одной из трех звездных судей нового сезона шоу "Україна має талант"
Съемки проекта, который по задумке организаторов станет подарком украинцам к 30-летию Независимости, уже стартовали.
Так, проводить кастинги Мишиной помогают Евгений Кот и Сергей Притула. Кроме того, есть еще и четвертый, так называемый "приглашенный судья". Им уже была ведущая Маша Ефросинина, а теперь - победительница "Евровидения 2004" Руслана Лыжичко.
Мишина показала яркие кадры со съемок очередного эфира в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Ксения, несмотря на мучения (врачи накануне поставили ей диагноз "спазм мышц"), смогла преодолеть адскую боль в спине и вернуться на проект. Девушка предстала в кадре в наряде с кремовым закрытым верхом, расшитым камнями.
Разместившись за судейским столом, актриса показала, кто находится рядом с ней.
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"С нами сегодня Русланочка...", - объявила она, а певица тут же сложила ладони в сердечко. Оживился на заднем фоне и Евгений Кот.
Когда Мишина отвернула камеру, то произнесла: "Господи, какая она... веселая! Такая, прям, ух, сумасшедшая женщина!". Выражение ее лица заслуживало в этот момент отдельного "Оскара".
Руслана тем временем поиграла на камеру поистине выдающимися бицепсами.
Напомним, измученной болями Ксении Мишиной врачи поставили диагноз: "Это какой-то кошмар..."
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Также Politeka писала, что раскрыта еще одна интрига "Україна має талант" с Притулой и Мишиной.