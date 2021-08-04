Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, ставшая судьей "Україна має талант", выдала подробности о своем состоянии

Как известно, 31-летней звезде резко стало плохо накануне съемок шоу, ей срочно понадобилась помощь медиков. У Мишиной сильно прихватило спину.

"Поставили диагноз "спазм мышц"... Я просто не могу разогнуться, очень тяжело...", - жаловалась она в "сториз" у себя в Инстаграм, обратившись к украинцам за советом в поисках хорошего специалиста-массажиста.

После мучительной ночи дома Ксения записала новое обращение, не вставая с постели, рассказав детали о своем состоянии, передает Politeka.net.

"Буду с таким фильтром, потому что я выгляжу... (помахала головой, - ред.)... У меня так болит спина, это какой-то кошмар. Вчера все врачи, которые были на площадке, сказали, что это психосоматика, что я очень устала и надо отдыхать. Сейчас у меня задача номер один, это встать с кровати, потому что у меня сегодня снова съемочная площадка на "Україна має талант", - поделилась Мишина.

Звезда добавила, что несмотря на очень тяжелый предыдущий день, она все же благодарна, что стала частичкой "такого грандиозного шоу", имеет возможность сидеть в судейском кресле и наблюдать за талантами нашей страны.

Напомним, Ксении Мишиной понадобилась срочная медицинская помощь.

Как сообщала Politeka, Мишина нашла отдушину в компании молодого режиссера после разрыва с Эллертом.

Также Politeka писала, что раскрыта еще одна интрига "Україна має талант" с Притулой и Мишиной.