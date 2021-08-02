Актриса Ксения Мишина показала, как заканчиваются ее съемки
Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
Спустя несколько недель после расставания с Александром Эллертом Мишина вернулась к работе - она примет участие в проекте "Україна має талант". Ксения станет одной из судей проекта, а компанию ей составят телеведущий Сергей Притула и хореограф Евгений Кот.
Съемки не только в этом проекте у Мишиной сейчас идут полным ходом и временами затягиваются даже до позднего вечера.
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"Больше всего мне сейчас хочется в постель, вкусного завтрака, потому что его у меня еще не было", - рассказала актриса.
"Ох, если бы вы знали, как я сегодня напилась... Веганского шампанского. А это режиссер. Вы когда-то видели таких молодых режиссеров?", - поделилась актриса.
Стоит отметить, что Ксения Мишина во время проекта "Холостячка" неоднократно высказывала свое мнение насчет алкогольных напитков. Знаменитость утверждала, что не употребляет алкоголь и не переносит запах спиртного от окружающих. Поэтому выбор и пал на шампанское для вегетарианцев.
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