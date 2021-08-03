Знаменитая украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина после проблем со здоровьем показала, как выглядела на съемках
Как известно, недавно Мишина присоединилась к составу жюри нового сезона популярного проекта «Україна має талант». Сейчас актриса переживает не самый простой период в своей жизни, ведь совсем недавно она рассталась с победителем «Холостячки» Александром Эллертом. Несмотря на это Мишина решилась на новый для себя проект.
Однако, утром 3 августа ее настигла новая неприятность: перед съемками актрисе стало плохо. Как рассказала Мишина, у нее прихватило спину, из-за чего пришлось ехать к врачу.
Как пишет Politeka.net, позже Мишина показала себя уже на съемочной площадке.
«Меня немного починили, но не до конца», - рассказала Ксения.
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Помимо нее за судейском столиком сидели Маша Ефросинина, Сергей Притула и Евгений Кот.
«Сегодня у нас такой склад жюри крутой!», - похвасталась Мишина.
Выглядела актриса вполне веселой. Для съемок ей подобрали наряд с открытыми плечами, а также сделали стильную укладку.
Напомним, Ксении Мишиной понадобилась срочная медицинская помощь.
Как сообщала Politeka, Мишина нашла отдушину в компании молодого режиссера после разрыва с Эллертом.
Также Politeka писала, что раскрыта еще одна интрига "Україна має талант" с Притулой и Мишиной.