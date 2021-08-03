Актриса, главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина рассказала о своей беде

Об этом артистка рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Мишина записала Сторис, когда ехала в авто.

«Доброе утро, друзья. Мое утро не очень доброе, потому что я сегодня 40 минут вставала с постели. У меня так схватила спина, что я просто ничего не могу делать. И вместо съемочной площадки я сейчас еду к врачу», - сказала она.

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Как известно, на проекте «Холостячка» Ксения Мишина сделала свой выбор в пользу автора и сценариста студии «Квартал 95» Александра Эллерта. Первое время их отношения напоминали настоящую сказку. Пара постоянно постила фото и видео, веселилась, они даже сделали совместные тату. Однако отношения это не спасло.

Александр Эллерт, Ксения Мишина

Недавно Ксения в Инстаграм сообщила, что они больше не вместе и это навсегда. О причинах такого решения актриса пока не сообщает. Олександр только подтвердил разрыв.

Напомним, что Мишина погоняла по Крыму на кабриолете и "оторвалась" под Дорофееву.

Как сообщала Politeka, уставшая и одинокая Мишина в постели "отхлестала" обидчиков звезд.

Также Politeka писала, что сияющая Мишина и победитель "Танців з зірками" снова вместе, об Эллерте ни слова.