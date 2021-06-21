Известная украинская певица и победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко поразила своей фигурой

48-летняя артистка поделилась летними кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Место, где встречаются Дунай и Черное Море. Место, где ощущаешь единый бит с природой. Сегодня день солнцестояния-день, когда в нашем полушарии больше всего солнца. И я сегодня в месте, где больше всего солнца в Украине - солнечной Бессарабии, которую еще называют «украинская Калифорния», - написала певица.

Руслана позировала в мини шортах на черном топе на катере. Наряд позволил рассмотреть рельефную фигуру певицы. Ее физическая форма действительно впечатляет.

Пользователи Сети не могли сдержать эмоций.

"Терминатор Руслана", "Вы - круттющая", "Природа и ты", "суперская физическая форма", "Круто выглядите", - написали в комментариях.

Отметим, секретом своей красоты Руслана называет мужчину.

"Меня в жизни интересует лишь один мужчина, и он всегда рядом со мной. В этом и есть главный секрет моей красоты», - говорила артистка ранее.

Отметим, с 1995 года Руслана замужем за продюсером Александром Ксенофонтовым.

Напомним, Руслана показала, какой была во время свадьбы, редкое фото: "25 лет пролетели, как миг"

Как сообщала Politeka, певица Руслана не оценила идею украинизации страны.

Также Politeka писала, что Руслана назвала настоящих предков украинцев:"остаток СССР".