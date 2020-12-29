Известная певица Руслана показала архивные фото из ЗАГСа

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Руслана и ее супруг, продюсер Александр Ксенофонтов, празднуют годовщину свадьбы. В памятный день 47-летняя Руслана опубликовала подборку редких фотографий с мужем, куда вошли и снимки со свадьбы.

Кадры появились на ее странице в Instagram.

"Сегодня 25 лет, как мы поженились. 25 лет пролетели, как миг. Любовь действительно может быть неземной", - написала Руслана в Instagram.

На фото видно, что знаменитости не устраивали пышное торжество. Кроме того, вместо традиционных нарядов они выбрали повседневную одежду.

Раньше Руслана рассказывала, что она с мужем Сашей познакомилась весной, а уже на рассвете они поклялись друг другу всегда быть вместе. Певица призналась, что спустя многие годы совместной жизни, ее любовь к супругу стала еще сильнее и глубже. По мнению Русланы, любовь - это не только рационализм и прагматизм, это нечто намного большее.

Пользователи сети под снимками поздравили пару с годовщиной и пожелали им еще долгих лет вместе:

"Вы вдохновляете своей верностью, мудростью и любовью в паре!", "Вы пример настоящих супругов-мира, согласия, любви, счастья и здоровья вам обоим", "Многая и благая вам лета!", "Только искренняя любовь, как у вас, может пройти сквозь годы. Пусть оно укрепляется и дарит вам счастье".

Напомним, что певица Руслана не оценила идею украинизации страны.

Как сообщала Politeka, Руслана Лыжичко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также Politeka писала, что Руслана назвала настоящих предков украинцев.