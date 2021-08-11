Запрошеною суддею на новому кастингу популярного талант-шоу "Україна має талант" стала відома співачка Руслана Лижичко

Як пише Politeka.net, роль постійних суддів нового сезону "Україна має талант", який є адаптацією найуспішнішого світового формату Got Talent, виконуватимуть шоумен Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Євген Кот. Ведучим став Григорій Решетник.

Окрім цього, на кожному кастингу у складі зіркового журі буде з’являтися і четвертий суддя. За словами організаторів, це будуть олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Так, на попередніх кастингах запрошеними зірковими суддями стали олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва і телеведуча Маша Єфросиніна. На новому кастингу до них приєдналася народна артистка України Руслана Лижичко.

"Грандіозний проєкт "Україна має талант" відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Впевнена, це буде яскравий сезон!", - захопливо сказала Руслана.

Нагадаємо, що Руслана представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2004, звідки привезла перемогу.

"Раді бачити Руслану Лижичко у складі зіркового журі?", - запитують продюсери.

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