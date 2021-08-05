Телеведуча Маша Єфросиніна не стримала емоцій поряд з новим суддею шоу "Україна має талант" танцюристом Євгеном Котом

Вчора стало відомо, що українська ведуча Маша Єфросиніна стала запрошеним суддею українського шоу "Україна має талант" нового сезону. Про це розповіла сама артистка вчора в Instagram.

А в Сторісах зірка показала вельми інтригуючі кадри, адже зйомки кастингів серед учасників шоу вже стартували. Так, до 30-річчя незалежності України готується особливий подарунок від шоу-новий сезон у новому складі журі.

Ведучим шоу став Григорій Решетник, А зірковими суддями - Сергій Притула, Ксенія Мішина, Євген Кот. А ведучою діджитального бекстейдж-шоу-співачка Jerry Heil. Кожен раз буде присутній і запрошений суддя.

Тому Маша Єфросиніна поспішила заінтригувати кадрами зі зйомок. Не обійшлося без незручних моментів-артистка була на емоціях від зовнішності Євгена Кота і його сміливого образу.

"І ви собі не уявляєте, як пахне Дружина, сиджу в Амбрі» - зауважує артистка під відео.

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