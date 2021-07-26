Телеведущая Маша Ефросинина показала свою фигурку в нижнем белье

Как пишет Politeka.net, недавно звезда стала лицом украинского бренда нижнего белья. Ефросинина, которая долгое время комплексовала по поводу своей фигуры, разделась, чтобы поддержать женщин.

«Я всё знаю, про борозды от шлеек бюстгальтера на плечах…Про то, как чашка DD идет только в обхвате 95 и не меньше… Знаю, как зудит кожа на груди от синтетики… и как впиваются в железы косточки от чашек…Знаю не понаслышке!», - отметила телеведущая, которая в начале своей карьеры весила 85 килограмм и могла похвастаться шестым размером груди.

В комментариях Маше оставили массу приятных слов.

«Ааааагонь. Наверное это и есть быть взрослой! Принимать себя! Любить свое тело!», «Очень красивая фигурка. Мария, вы пример для подражания», «Фигура бомба», «Ах, какая женщина, на это можно смотреть вечно! Мария, Вы прекрасны!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ефросинина показала худощавое тело в трендовом купальнике: "К моему сладкому...".

Также Politeka рассказывала, что Ефросинина в красивом наряде показала, почему ее называют иконой стиля: «Невероятно шикарная».

А еще Politeka писала, что Ефросинина не смолчала о важном событии в жизни: "Слезы душат".