Ведуча Маша Єфросиніна сколихнула новою порцією кадрів з розкішного відпочинку

42-річна зірка з шестирічним сином зараз знаходяться в Туреччині. Саме на курорті сталася подія, яку Маша сильно чекала. Ведуча, що розпереживалася, зробила серію "сторіз" в Instagram, розповівши й показавши, що сталося, передає Politeka.net.

Так, Єфросиніна зустріла на курорті молодшу сестру Лізу та племінників, яких вже дуже давно не бачила. Крім того, на відпочинок прилетіла навіть їх мама - майже вся сім'я в зборі.

"Ми не бачилися з моєю сестою Лізою і племінниками більше року!!! І ось нарешті! Сльози душать...", - не стримала вона емоцій.

Як відомо, 35-річна сестра Єфросиніної була кілька років одружена з сином екс-президента України Віктора Ющенка Андрієм, але шлюб, на жаль, розпався, незважаючи на народження дочки Варвари. Через пару років Ліза знову вийшла заміж, на цей раз за московського бізнесмена, народивши в цьому шлюбі сина.

Єфросиніна показала, як весело проводить час з рідними.

"Сім днів, проведених в аквапарку чомусь стали здаватися тихим раєм",-підписала вона кадри.

А трохи пізніше зняла, як Ліза кривляється з висунутим язиком.

"Сестру мою не погано було б прикопати в пісок, звичайно🙄", - пожартувала ведуча.

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