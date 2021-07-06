Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною українською телеведучою. Зірка вирушила на відпочинок до Туреччини без чоловіка, зате з" чоловіком своєї мрії " сином Олександром. Успішна красуня регулярно ділиться кадрами відпочинку в Instagram, радуючи численну армію фанатів.

Цього разу Маша вирішила показати, як позує біля моря. Красуня одягла стильний купальник, окуляри і капелюшок. Єфросиніна виставила ніжку, вигнувшись, хвалячись розкішним засмагою ніжок і худорлявим тілом.

"Мене ж незмінно тягне в море", - написала дівчина під фотографією.

На другому кадрі Маша вже позувала разом з шестирічним сином Максимом. Хлопчик був у купальних шортах і бейсболці, стоячи поруч з мамою.

"І до мого солодкого partner in crime (співучаснику злочину, - прим. ред.)", - написала маша під фотографією.

Нагадаємо, Єфросиніна в напівпрозорій сукні прогулялася по розкішному курорту в Туреччині

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