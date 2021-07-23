Відома телеведуча Маша Єфросиніна, визнана українська ікона стилю, в черговий раз підкреслила свій титул

Знаменитість захопила видом на нових фото в Instagram-акаунті, передає Politeka.net.

Класика-вічний супутник Марії як в кадрі, так і в повсякденному житті. На нових знімках телеведуча позувала в чорному піджаку поверх білого топа. Варто відзначити, костюми, завжди сидять на ній бездоганно.

Образ доповнив легкий макіяж, білий манікюр і тонкий ланцюжок на шиї.

Користувачі Мережі захоплені, як ефектно виглядає Єфросиніна в такому, здавалося б, простому вбранні.

"Маша, ви еталон жіночої краси для мене 😍 будьте здорові і завжди світіться від щастя", "очманіти, ви неймовірно шикарна, Маша💜", "Супер красива дівчина", "дуже красива", "Маша, ви дуже красива жінка", "ікона української жіночності і краси", "Марія, в такому образі ви прекрасні", - пишуть в коментарях.

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