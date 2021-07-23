Известная телеведущая Маша Ефросинина, признанная украинская икона стиля, в очередной раз подчеркнула свой титул

Знаменитость восхитила видом на новых фото в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net.

Классика — вечный спутник Марии как в кадре, так и в повседневной жизни. На новых снимках телеведущая позировала в черном пиджаке поверх белого топа. Стоит отметить, костюмы, всегда сидят на ней безупречно.

Образ дополнил легкий макияж, белый маникюр и тонкая цепочка на шее.

Пользователи Сети восхищены, как эффектно выглядит Ефросинина в таком, казалось бы, простом наряде.

«Маша, вы эталон женской красоты для меня 😍 будьте здоровы и всегда светитесь от счастья», «Обалденная, Вы невероятно шикарная, Маша💜», «Супер красивая девушка», «Очень красивая», «Маша, Вы очень Красивая женщина», «Икона украинской женственности и красоты», «Мария, в таком образе вы прекрасны», - пишут в комментариях.

Напомним, Маша Ефросинина заговорила о важном событии в жизни: "Слезы душат"

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